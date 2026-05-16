Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО і відкриття кластерів з ЄС

Президент Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з французьким лідером Емманюелем Макроном.

Про це глава держави розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував Макрону за принципове засудження російських атак по українських містах і громадах. Нагадаємо, Макрон заявив 14 травня, що новими масованими ударами РФ посилює тяжкість агресії, але водночас демонструє слабкість.

"Ці удари дуже чітко демонструють, що таке Росія і чому нам усім потрібно посилювати спільний захист від усіх загроз. Франція готова працювати щодо антибалістики. Це сильне рішення і важливий крок", – зауважив Зеленський.

Він додав, що вони обговорили й посилення українських спроможностей відбивати російські атаки вже зараз. "Дякую за готовність посилювати нашу ППО", – наголосив президент.

Крім того, вони говорили також про європейський трек і відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.

"Франція підтримує Україну та розуміє, наскільки це важливий крок для всіх українців", – переконує Зеленський.

Нагадаємо, редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомив, що Франція та Польща виступають проти відкриття більше ніж одного кластера з Україною до осені.

А 13 травня Джозвяк заявив, що Польща та Франція з моменту публікації його матеріалу оскаржили його оцінку ситуації.

Посол Франції в Україні Гаель Весьєр заявив, що не буде підтверджувати чи спростовувати інформацію у медіа про відтермінування відкриття частини переговорних кластерів для України.