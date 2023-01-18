Британия отреагировала на трагедию в Броварах, предлагает поддержку
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли после катастрофы вертолета в Броварах заявил о готовности поддержать Украину всеми возможными способами.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Трагическая новость о катастрофе вертолета в Украине сегодня утром, которая унесла жизни министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, членов его команды и гражданских лиц.
Денис был настоящим другом Великобритании. Мы готовы поддержать Украину всеми возможными способами", - написал Клеверли в Twitter.
Tragic news of the helicopter crash in Ukraine this morning, which took the lives of Ukraine’s Interior Minister Denys Monastyrskyy, members of his team and civilians.— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) January 18, 2023
Denys was a true friend of the UK. We are ready to support Ukraine in whatever way we can.
Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал и загорелся вертолет ГСЧС. Впоследствии стало известно, что в нем погибло высшее руководство МВД Украины. Сначала сообщали о 18 погибших, позже уточнили, що погибли 16 человек, из них трое - дети.
В связи с катастрофой соболезнования Украине выразили ряд западных послов, представителей правительств, руководство ЕС.