Британия отреагировала на трагедию в Броварах, предлагает поддержку

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли после катастрофы вертолета в Броварах заявил о готовности поддержать Украину всеми возможными способами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Трагическая новость о катастрофе вертолета в Украине сегодня утром, которая унесла жизни министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, членов его команды и гражданских лиц.

Денис был настоящим другом Великобритании. Мы готовы поддержать Украину всеми возможными способами", - написал Клеверли в Twitter.

Tragic news of the helicopter crash in Ukraine this morning, which took the lives of Ukraine’s Interior Minister Denys Monastyrskyy, members of his team and civilians.



Denys was a true friend of the UK. We are ready to support Ukraine in whatever way we can.