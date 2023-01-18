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Британия отреагировала на трагедию в Броварах, предлагает поддержку

Среда, 18 января 2023, 12:26

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли после катастрофы вертолета в Броварах заявил о готовности поддержать Украину всеми возможными способами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Трагическая новость о катастрофе вертолета в Украине сегодня утром, которая унесла жизни министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, членов его команды и гражданских лиц.

 Денис был настоящим другом Великобритании. Мы готовы поддержать Украину всеми возможными способами", - написал Клеверли в Twitter.

Напомним, утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал и загорелся вертолет ГСЧС. Впоследствии стало известно, что в нем погибло высшее руководство МВД Украины. Сначала сообщали о 18 погибших, позже уточнили, що погибли 16 человек, из них трое - дети. 

В связи с катастрофой соболезнования Украине выразили ряд западных послов, представителей правительств, руководство ЕС.

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Великобритания

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