У Німеччині виник скандал, бо "Зелені" проголосували разом з ультраправими

У парламенті німецької Саксонії запропонований партією "Зелених" законопроєкт схвалили завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини" та ультралівого Альянсу Сари Вагенкнехт, що спровокувало скандал.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Голосування відбулося 13 травня і стосувалося заходів підтримки невеликих скотобійнь у регіоні. Законопроєкт запропонувала фракція партії "Союз 90/Зелені", яка перебуває в опозиції в цьому ландтазі. Його вдалося ухвалити більшістю голосів завдяки схваленню "АдН" і Альянсу Сари Вагенкнехт.

"Зелені" заявили, що це сталося ненавмисно і вони, як і раніше, виступають проти будь-якої співпраці з ультраправими.

"Ми аж ніяк не прагнули отримати більшість голосів разом з "АдН" та Альянсу Сари Вагенкнехт. Ми не будемо робити цього в майбутньому, і зробимо все можливе, щоб оптимізувати процес обговорення в ландтазі та гарантувати, що більшості з голосами "АдН" не буде", – йдеться у заяві Франциски Шуберт, голови фракції "Зелених" у земельному парламенті Саксонії.

"Така більшість завдає глибокого болю нам як демократичній фракції. Це також наша відповідальність, оскільки ми не передбачили формування цієї більшості. Ми глибоко засмучені цим", – продовжила вона.

Депутатка Бундестагу від "Зелених" із Саксонії Паула Піхотта за підсумками скандалу запропонувала запровадити процедуру "негайного переголосування", щоб запобігти таким випадкам у майбутньому.

Нагадаємо, у Німеччині щодо співпраці з "АдН" серед демократичних партій діє так званий "брандмауер" – тобто вони відмовляються голосувати за будь-які рішення разом з ультраправими.

Тим часом урядова коаліція у Берліні вже кілька тижнів веде запеклі переговори щодо податкової реформи, реструктуризації пенсійної системи, програми жорсткої економії та вдосконалення проєкту закону про реформу охорони здоров'я.

Також існують суперечки щодо того, як відродити економіку, та яку подальшу допомогу отримають громадяни щодо вартості пального.

У квітні чергове кризове засідання уряду закінчилося настільки запеклою суперечкою, що, за словами обізнаних джерел, члени коаліції поставили собі питання, чи не перебуває під загрозою майбутнє уряду.

Через рік після приходу до влади популярність Мерца впала до історичного мінімуму.