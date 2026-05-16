Після Трампа і Путіна у Китай зібрався Вучич

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що відвідає Китай відразу слідом за президентом США Дональдом Трампом і правителем Росії Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Новости".

Вучич заявив, що його візит до Китаю стане вінцем його кар'єри та найважливішим візитом до іноземної країни.

"Ми чекаємо на підтвердження. Я бачу, що президент Путін їде до Китаю 19 та 20 травня, а ми їдемо до Китаю через кілька днів", – сказав Вучич.

Він додав, що багато чого очікує від цього візиту.

"Ми збільшили наш експорт до Китаю у 330 разів. У нас було 0 китайських заводів у країні, сьогодні у нас їх 37", – сказав він.

Нагадаємо, цього тижня Китай відвідав президент США Дональд Трамп. Він розповів, що обговорив війну в Україні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, і що обидва лідери погодилися, що хочуть припинення бойових дій.

Трамп також заявив, що розглядає можливість скасування санкцій проти китайських компаній, які закуповують іранську нафту, на тлі тривалої війни та потрясінь на нафтових ринках.

Крім того, Трамп розповів про розмову із китайським лідером Сі Цзіньпінем щодо війни в Ірані.