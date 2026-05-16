Глава МЗС Естонії: зараз не час для переговорів з Росією, вона слабшає

Європа не повинна піддаватися на провокації Кремля і вступати в прямі переговори з Росією в той час, як Україна здобуває перевагу у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, його цитує Bloomberg.

Дипломат заявив, що Москва активізувала спроби налагодити контакти з європейськими країнами на тлі занепаду своєї економіки та нездатності збройних сил досягти прогресу на п’ятому році повномасштабного вторгнення.

На думку міністра, відповіддю має бути посилення санкцій, а не допомога Москві у пошуку виходу з ситуації.

"Зараз не час для розмов чи переговорів. Зараз час чинити тиск на Росію", – сказав Тсахкна в інтерв’ю на полях конференції Леннарта Мері в Таллінні в суботу.

Його застереження пролунало на тлі того, як зусилля під егідою США щодо пошуку врегулювання в Україні значною мірою зайшли в глухий кут, а увага Вашингтона була зосереджена на війні в Ірані.

Європа здебільшого залишилася осторонь дипломатичних процесів, навіть попри те, що вона дедалі більше бере на себе основну частину витрат на підтримку Києва. Хоча ситуація потенційно могла б створити можливість для континенту взяти ініціативу на себе, Тсахкна назвав таке мислення "дуже небезпечним".

"Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і пропонують почати переговори, оскільки Росія слабшає. Зараз не час", – переконаний він.

Тсахнка зазначив, що у правителя Росії Владіміра Путіна закінчуються можливості, і що численні раунди західних економічних санкцій дають результат.

Естонський міністр також вказав на все більше розчарування всередині Росії через перебої з мобільним інтернетом та економічну кризу, а також на скорочений військовий парад у Москві 9 травня як на потенційні ознаки вразливості.

"Тон змінився. Усі розуміють, що зараз саме час тиснути на Росію. У ширшому контексті ми бачимо, що Росія зараз перебуває у хиткому становищі", – наголосив міністр.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, доки вона не продемонструє готовність припинити повномасштабну війну в Україні.

Нагадаємо, під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.