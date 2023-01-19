В МЗС Угорщини обурились нібито утисками угорців на Закарпатті

Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер закликав владу України скасувати чергові "антиугорські рішення" стосовно громади Закарпаття.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Закликаємо місцеву владу негайно припинити звірства проти угорців! Закликаємо керівництво України негайно зробити все можливе, щоб скасувати антиугорські рішення і відновити статус-кво анте", – написав Менцер у Facebook.

У дописі представник угорського МЗС не вказав, про які саме "звірства" й "утиски" йдеться, але в коментарях виклав посилання на матеріал видання Index.

Там із посиланням на "місцеві ЗМІ" стверджується, що поліція у двох населених пунктах Мукачівському районі Закарпаття – Форносі й Дерчені – начебто зняла угорські прапори з кількох державних установ, посилаючись на "нещодавній указ", а директора середньої школи імені Ференца Ракоці ІІ в Мукачеві було звільнено без пояснення причин.

Index посилається на інше маловідоме видання – Karpatalja (його редакція, як стверджується, базується в місті Берегове на Закарпатті), яке своєю чергою цитує власні джерела та свою інформацію, а також заяву мукачівського відділення організації "Товариство угорської культури Закарпаття".

Українська сторона наразі не коментувала ані матеріали угорських ЗМІ, ані заяву представника МЗС Угорщини.

Угорська сторона й раніше використовувала тему про начебто утиски права угорців. Зокрема минулого року міністр закордонних справ країни Петер Сійярто в інтерв’ю заявив: якщо Україна не змінить свою політику щодо угорської меншини, це дуже обмежить можливості уряду Угорщини надати будь-яку підтримку Києву у конфлікті з РФ.

В МЗС тоді назвали твердження Сійярто "надуманими та заполітизованими".

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