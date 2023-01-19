В МИД Венгрии возмутились якобы притеснениями венгров на Закарпатье

Государственный секретарь по вопросам двустороннего сотрудничества министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер призвал власти Украины отменить очередные "антивенгерские решения" в отношении общины Закарпатья.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Призываем местные власти немедленно прекратить зверства против венгров! Призываем руководство Украины немедленно сделать все возможное, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить статус-кво анте", - написал Менцер в Facebook.

В заметке представитель венгерского МИД не указал, о каких именно "зверствах" и "притеснениях" идет речь, но в комментариях выложил ссылку на материал издания Index.

Там со ссылкой на "местные СМИ" утверждается, что полиция в двух населенных пунктах Мукачевского района Закарпатья - Форносе и Дерчени - якобы сняла венгерские флаги с нескольких государственных учреждений, ссылаясь на "недавний указ", а директор средней школы имени Ференца Ракоци II в Мукачево был уволен без объяснения причин.

Index ссылается на другое малоизвестное издание - Karpatalja (его редакция, как утверждается, базируется в городе Берегово на Закарпатье), которое в свою очередь цитирует собственные источники и свою информацию, а также заявление мукачевского отделения организации "Общество венгерской культуры Закарпатья".

Украинская сторона пока не комментировала ни материалы венгерских СМИ, ни заявление представителя МИД Венгрии.

Венгерская сторона и раньше использовала тему о якобы притеснениях прав венгров. В частности, в прошлом году министр иностранных дел страны Петер Сийярто в интервью заявил: если Украина не изменит свою политику в отношении венгерского меньшинства, это очень ограничит возможности правительства Венгрии оказать любую поддержку Киеву в конфликте с РФ.

В МИД тогда назвали утверждения Сийярто "надуманными и заполитизированными".

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