Посол ЄС: обсяги експорту з України до Євросоюзу за 2022 рік зросли, попри війну

За словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, протягом 2022 року український експорт до країн Євросоюзу продовжив зростати, попри повномасштабну війну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

Посол нагадав, що невдовзі перед великою війною загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною подвоївся, якщо порівнювати з обсягами на момент набуття чинності Угодою про поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі у 2017 році.

"Попри все, війна не загальмувала цю тенденцію, український експорт до ЄС продовжував зростати у вартості протягом 2022 року порівняно з 2021 роком. Це частково пов’язано з повною лібералізацією торгівлі, запровадженою ЄС у червні, разом із призупиненням заходів торгового захисту щодо українського імпорту до ЄС", - розповів Матті Маасікас.

Конкретні цифри в інтерв'ю не наводяться.

Він нагадав також, що для підтримки українського експорту і, таким чином, української економіки країни ЄС створили ініціативу "Шляхи солідарності", яка спрощує наземну логістику.

Посол зазначив, що не бачить загрози зменшення підтримки України країнами-членами ЄС.