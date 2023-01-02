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Посол ЕС: объемы экспорта из Украины в Евросоюз за 2022 год выросли, несмотря на войну

Понедельник, 2 января 2023, 13:12

По словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, в течение 2022 года украинский экспорт в страны Евросоюза продолжил расти, несмотря на полномасштабную войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью "Укринформу".

Посол напомнил, что вскоре перед большой войной общий объем торговли между ЕС и Украиной удвоился, если сравнивать с объемами на момент вступления в силу Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли в 2017 году.

"Несмотря на все, война не затормозила эту тенденцию, украинский экспорт в ЕС продолжал расти в стоимости в течение 2022 года по сравнению с 2021 годом. Это частично связано с полной либерализацией торговли, введенной ЕС в июне, вместе с приостановлением мер торговой защиты в отношении украинского импорта в ЕС", - рассказал Матти Маасикас.

Конкретные цифры в интервью не приводятся.

Он напомнил также, что для поддержки украинского экспорта и, таким образом, украинской экономики страны ЕС создали инициативу "Пути солидарности", которая упрощает наземную логистику.

Посол отметил, что не видит угрозы уменьшения поддержки Украины странами-членами ЕС.

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