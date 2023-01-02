Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Понад 80% російськомовних литовців негативно ставляться до РФ – опитування

Понеділок, 2 січня 2023, 18:13

Найсприятливіше жителі Литви сприймають Польщу, Німеччину, Україну, Велику Британію і Францію, а найнесприятливіше – Росію, Білорусь і Китай.

Про це свідчить опитування агенції Baltic Research на замовлення LRT, повідомляє "Європейська правда".

Респондентів просили висловити свою думку про дев’ять зарубіжних країн: Україну, Росію, Білорусь, Польщу, Німеччину, Францію, Велику Британію, США та Китай.

Країнами з найбільш позитивним ставленням серед литовців виявились Польща (90%: 24% ставляться дуже позитивно і 66% – радше позитивно) й Німеччина (82%: 16% і 66%), далі опинились Україна, Велика Британія, Франція і США (по 81%).

Порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці лютого 2022 року, думка литовців щодо багатьох із цих країн змінилася: тоді 88% респондентів мали позитивну думку про Польщу, 83% – про Францію, 81% – про Німеччину, 80% – про Україну, 78% – про Велику Британію, 71% – про США.

Три чверті жителів Польщі вважають, що війна в Україні загрожує їхній безпеці – опитування

Серед іншого, більш позитивне ставлення до України спостерігається в молоді до 30 років, жителів невеликих міст, молоді, що здобуває освіту, і тих, хто працює в державному секторі.

Натомість, згідно з опитуванням, найбільш негативно жителі Литви сприймають Росію (64% дуже негативно, 26% радше негативно), Білорусь (32% дуже негативно, 43% радше негативно) і Китай (13% дуже негативно, 44% радше негативно).

У порівнянні з опитуванням до повномасштабного вторгнення Росії в Україну думка жителів Литви про Китай дещо покращилася (на 5%), тоді як думка про Росію погіршилася найбільше від початку війни – на 7%.

Усі групи населення Литви мають однаково несприятливу думку про Росію – навіть російське населення, яке мешкає в країні (11% оцінюють позитивно і 83% – негативно). Найменш негативно оцінюють Росію респонденти польської національності (23% позитивно, 55% негативно, ще 22% не мають думки).

Baltic Research, спільна литовсько-британська компанія з дослідження громадської думки, провела репрезентативне опитування населення Литви в період із 17 листопада до 2 грудня 2022 року серед 1015 литовців віком від 18 років.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Опитування Росія

Статті

Ердоган йде на третій термін: як вибори впливатимуть на зовнішню політику Туреччини

Цього року в Туреччині пройдуть одночасно парламентські та президентські вибори. І вони дедалі більше впливатимуть на внутрішню та зовнішню політику Анкари.
2 січня 2023 — Євгенія Габер, Юрій Панченко

Перемоги та виклики 2022 року, міжнародний прогноз для України на 2023 рік

Україна - кандидат у ЄС, але попереду переговори. Ми подали заявку на вступ до НАТО, але маємо проблемну Угорщину...
31 грудня 2022 — Європейська правда

Південь та Схід повірили в НАТО та вимагають реформ: що думають регіони про майбутнє України

Віра українців у реальність вступу до НАТО – вища, ніж щодо ЄС! При цьому євроскептичні регіони найбільш пов’язують євроінтеграцію і реформи.
30 грудня 2022 — Петро Бурковський, Сергій Сидоренко