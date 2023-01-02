Более 80% русскоязычных литовцев негативно относятся к РФ - опрос

Благоприятно жители Литвы воспринимают Польшу, Германию, Украину, Великобританию и Францию, а наиболее неблагоприятно - Россию, Беларусь и Китай.

Об этом свидетельствует опрос агентства Baltic Research по заказу LRT, сообщает "Европейская правда".

Респондентов просили высказать свое мнение о девяти зарубежных странах: Украине, России, Беларуси, Польше, Германии, Франции, Великобритании, США и Китае.

Странами с наиболее положительным отношением среди литовцев оказались Польша (90%: 24% относятся очень положительно и 66% - скорее положительно) и Германия (82%: 16% и 66%), далее оказались Украина, Великобритания, Франция и США (по 81%).

По сравнению с опросом, проведенным в конце февраля 2022 года, мнение литовцев по многим из этих стран изменилось: тогда 88% респондентов имели положительное мнение о Польше, 83% - о Франции, 81% - о Германии, 80% - об Украине, 78% - о Великобритании, 71% - о США.

Среди прочего, более позитивное отношение к Украине наблюдается у молодежи до 30 лет, жителей небольших городов, молодежи, получающей образование, и тех, кто работает в государственном секторе.

Зато, согласно опросу, наиболее негативно жители Литвы воспринимают Россию (64% очень негативно, 26% скорее негативно), Беларусь (32% очень негативно, 43% скорее негативно) и Китай (13% очень негативно, 44% скорее негативно).

По сравнению с опросом до полномасштабного вторжения России в Украину мнение жителей Литвы о Китае несколько улучшилось (на 5%), тогда как мнение о России ухудшилось больше всего с начала войны - на 7%.

Все группы населения Литвы имеют одинаково неблагоприятное мнение о России - даже русское население, проживающее в стране (11% оценивают положительно и 83% - отрицательно). Наименее негативно оценивают Россию респонденты польской национальности (23% положительно, 55% отрицательно, еще 22% не имеют мнения).

Baltic Research, совместная литовско-британская компания по исследованию общественного мнения, провела репрезентативный опрос населения Литвы в период с 17 ноября по 2 декабря 2022 года среди 1015 литовцев в возрасте от 18 лет.