У Німеччині відремонтували майже всі БМП Puma, що зламались під час навчань

Компанія Rheinmetall, що є виробником німецьких бойових машин піхоти Puma, оголосила, що майже вся техніка, яка зламалась під час навчань минулого місяця, була відремонтована.

Про це представник Rheinmetall повідомив у коментарі DPA, передає "Європейська правда".

Концерн уточнив, що вже було відремонтовано 17 із 18 БМП Puma, і "майже всі пошкодження були рутинними". Комплексного ремонту потребувала лише одна машина, в якої загорівся кабель.

У міністерстві оборони Німеччини заявили, що отримали звіт про стан пошкоджень БМП Puma й опрацьовують із усіма зацікавленими сторонами план, як техніка може бути використана "в довгостроковій перспективі, зокрема й у бойових умовах".

Таким чином, повернутись у Бундесвер БМП Puma зможуть у найкращому разі через кілька днів, додав речник відомства.

Тим часом опозиційний блок ХДС/ХСС і "Зелені" критикують міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за надто повільне розслідування причин виведення БМП із ладу, а також відсутність пояснення того, як могли одночасно зламатись майже всі машини.

Нагадаємо, наприкінці грудня Бундесвер під час навчань зі стрільбами виявив численні проблеми з бойовими машинами піхоти Puma, які мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО. У звіті командира 10-ї танкової дивізії йшлося, що з 18 БМП за вісім днів навчань вийшли з ладу усі - через різні технічні несправності.

Міністерка оборони Крістіне Ламбрехт категорично висловилася щодо ситуації, зазначивши, що дає виробникам кілька тижнів і цю техніку більше не будуть закуповувати, доки технічні несправності не усунуть. "Нам треба надійні системи, а не щось, що можливо буде готовим до застосування десь у 2025 році", - сказала вона в одному з останніх інтерв’ю.

Тим часом ЗМІ стверджують, що Бундесвер має величезні проблеми з несправністю техніки в усіх родах військ, а також значний брак боєприпасів. Зокрема лише 34% самохідних артилерійських гаубиць Panzerhaubitze 2000 є справними, а військам не вистачає боєприпасів на 20 мільярдів євро.