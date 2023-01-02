В Германии отремонтировали почти все БМП Puma, которые сломались во время учений
Компания Rheinmetall, которая является производителем немецких боевых машин пехоты Puma, объявила, что почти вся техника, которая сломалась во время учений в прошлом месяце, была отремонтирована.
Об этом представитель Rheinmetall сообщил в комментарии DPA, передает "Европейская правда".
Концерн уточнил, что уже было отремонтировано 17 из 18 БМП Puma, и "почти все повреждения были рутинными". В комплексном ремонте нуждалась только одна машина, у которой загорелся кабель.
В министерстве обороны Германии заявили, что получили отчет о состоянии повреждений БМП Puma и прорабатывают со всеми заинтересованными сторонами план, как техника может быть использована "в долгосрочной перспективе, в том числе и в боевых условиях".
Таким образом, вернуться в Бундесвер БМП Puma смогут в лучшем случае через несколько дней, добавил представитель ведомства.
Между тем оппозиционный блок ХДС/ХСС и "Зеленые" критикуют министра обороны Германии Кристине Ламбрехт за слишком медленное расследование причин вывода БМП из строя, а также отсутствие объяснения того, как могли одновременно сломаться почти все машины.
Напомним, в конце декабря Бундесвер во время учений со стрельбами обнаружил многочисленные проблемы с боевыми машинами пехоты Puma, которые должны были использоваться силами быстрого реагирования НАТО. В отчете командира 10-й танковой дивизии говорилось, что из 18 БМП за восемь дней учений вышли из строя все - из-за различных технических неисправностей.
Министр обороны Кристине Ламбрехт категорически высказалась по ситуации, отметив, что дает производителям несколько недель и эту технику больше не будут закупать, пока технические неисправности не устранят. "Нам нужны надежные системы, а не что-то, что возможно будет готовым к применению где-то в 2025 году", - сказала она в одном из последних интервью.
Между тем СМИ утверждают, что Бундесвер имеет огромные проблемы с неисправностью техники во всех родах войск, а также значительную нехватку боеприпасов. В частности, только 34% самоходных артиллерийских гаубиц Panzerhaubitze 2000 являются исправными, а войскам не хватает боеприпасов на 20 миллиардов евро.