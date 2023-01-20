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В Італії шукають зниклу яхту російського олігарха – і його самого

П'ятниця, 20 січня 2023, 19:04

Правоохоронці Італії оголосили в розшук російського олігарха Дмитрія Мазєпіна, чия яхта зникла з порту на Сардинії влітку 2022 року попри запроваджені санкції на тлі повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Влада Хорватії підтвердила, що яхта підсанкційного російського олігарха залишила країну

Італійські прокурори аналізують дані про нерухомість у тосканському курортному містечку Форте-дей-Мармі, де Мазєпін нещодавно подав заявку на оренду приморської вілли.

Вони також намагаються знайти його 22-метрову супер’яхту Aldabra, яка зникла як з порту Савони на Лігурійській Рив'єрі, де вона повинна була стояти, так і з Сардинії, де вона зареєстрована. Вважається, що вона була перевезена за межі Італії – можливо, до Тунісу.

Судно вартістю від 700 тисяч до 1 млн євро було пришвартоване в порту Ольбії та конфісковане у березні, коли Мазєпін був включений до списку санкцій після початку вторгнення Росії в Україну. Яхта залишалась там до червня, однак за кілька годин до того, як вдалось підтвердити приналежність судна Мазєпіну, вона зникла.

Це перший випадок в Італії, коли росіянину із замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС.

Італійська поліція припускає, що сам Мазєпін міг повернутися до Росії.

Статки Дмитрія Мазєпіна – мільярдера, власника компанії з виробництва мінеральних добрив та батька колишнього гонщика "Формули-1" Нікіти Мазєпіна – оцінюються в понад 800 мільйонів доларів.

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Італія санкції Росія

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