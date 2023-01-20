В Италии ищут пропавшую яхту российского олигарха - и его самого

Правоохранители Италии объявили в розыск российского олигарха Дмитрия Мазепина, чья яхта исчезла из порта на Сардинии летом 2022 года, несмотря на введенные санкции на фоне полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Итальянские прокуроры анализируют данные о недвижимости в тосканском курортном городке Форте-дей-Марми, где Мазепин недавно подал заявку на аренду приморской виллы.

Они также пытаются найти его 22-метровую суперъяхту Aldabra, которая исчезла как из порта Савоны на Лигурийской Ривьере, где она должна была стоять, так и из Сардинии, где она зарегистрирована. Считается, что она была перевезена за пределы Италии - возможно, в Тунис.

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и конфисковано в марте, когда Мазепин был включен в санкционный список после начала вторжения России в Украину. Яхта оставалась там до июня, однако за несколько часов до того, как удалось подтвердить принадлежность судна Мазепину, она исчезла.

Это первый случай в Италии, когда россиянину с замороженными в стране активами удалось избежать санкций ЕС.

Итальянская полиция предполагает, что сам Мазепин мог вернуться в Россию.

Состояние Дмитрия Мазепина - миллиардера, владельца компании по производству минеральных удобрений и отца бывшего гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина - оценивается в более 800 миллионов долларов.