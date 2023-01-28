ОЗХО обвинила поддерживаемый РФ режим Асада в химатаке в сирийской Думе

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) установила, что сирийские военно-воздушные силы несут ответственность за химическую атаку, совершенную в сирийском городе Дума в 2018 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Анализ большого количества доказательств подтверждает это, заявила в пятницу в Гааге ОЗХО. Специально назначенная группа экспертов опубликовала свой отчет по этому вопросу. Расследование продолжалось почти два года.

Согласно отчету, вечером 7 апреля 2018 года два контейнера с хлором были сброшены на два жилых дома в Думе близ столицы Дамаска по меньшей мере с одного вертолета, принадлежащего сирийскому элитному подразделению "Силы тигра".

В результате нападения погибли 43 человека, десятки получили ранения.

"Применение химического оружия в Думе, как и в других местах, неприемлемо и является нарушением международного права", - заявил Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас.

"Мир теперь знает факты, и международное сообщество должно принять меры как внутри, так и за пределами ОЗХО", - добавил он.

193 страны-члена ОЗХО, включая Сирию, обязались не применять химическое оружие.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году были совершены десятки атак с применением химического оружия, в частности зарина и иприта.

Атака на окраины Дамаска 7 апреля 2018 года была частью большого военного наступления, которое при поддержке России вернуло территорию под контроль сил президента Сирии Башара аль-Асада после длительной осады сопротивления повстанцев. Дамаск и Москва не сотрудничали с этим расследованием.

Команда ОЗХО проверила несколько теорий, которые продвигала Россия, но они не подтвердились. Среди них - то, что баллоны с хлором и тела подбросили на место оппозиционные силы, а также то, что отравляющий газ поступил из расположенного неподалеку склада, который использовали повстанцы.

Предварительное расследование, проведенное ОЗХО, завершилось в марте 2019 года и установило, что в городе Дума произошла химическая атака, но это расследование не было уполномочено определить, кто несет ответственность за эту атаку.

Атака с использованием химического оружия в Думе вызвала ракетные удары по объектам сирийского правительства со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Франции через неделю.