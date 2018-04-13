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Лавров назвав хіматаку в Сирії постановкою русофобської держави

П'ятниця, 13 квітня 2018, 14:07
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що у Москви є неспростовні докази того, що ймовірна хімічна атака в сирійському місті Дума була постановкою спецслужб "однієї русофобської держави".

Про це повідомляє російське інформаційне агентство "РИА Новости".

За його словами, до постановки "доклали руку спецслужби однієї держави, яке зараз рветься бути в перших рядах русофобської кампанії".

Лавров зазначив, що в Сирію виїхала місія експертів Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

"Вона повинна прибути в Дамаск, по-моєму, завтра вранці, і ми розраховуємо, що без зволікання вона поїде в Думу, де ніяких підтверджень застосування хімічної зброї, хлору або чи якогось іншого, наші фахівці, які обстежили це місце, не виявили", - сказав він.

Згідно з інформацією Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Дума загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлору.
США заявили, що отримали зразки крові і сечі потерпілих у нападі в сирійській Думі, аналіз яких показав позитивний результат на вміст хімічної зброї.

Французький президент Еммануель Макрон раніше заявив, що Франція має докази того, що режим Башара Асада використовував хімічну зброю у Сирії проти цивільного населення.

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