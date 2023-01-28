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Кліматичні активісти заблокували ключову трасу до Гааги

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Субота, 28 січня 2023, 15:17

Сотні кліматичних активістів перекрили у суботу одну з головних доріг, що ведуть до Гааги.

Про протест, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Протестувальники, багато з яких розмахували кольоровими прапорами із символом екологічної групи Extinction Rebellion, зібралися на шосе A12 поряд із тимчасовою будівлею нідерландського парламенту. Поліція та сотні інших демонстрантів спостерігали за тим, що відбувається.

Приблизно через годину після блокади поліцейські почали заарештовувати демонстрантів, які відмовлялися залишити дорогу.

Раніше цього тижня шістьох активістів руху Extinction Rebellion було затримано за підозрою в підбурюванні до заколоту, пов'язаного із закликами організувати протест. 

У п'ятницю суддя залишив у силі ухвалу, яка заборонила одному з активістів перебувати в цьому районі протягом 90 днів.

Арешти та постанова про заборону на в'їзд викликали заперечення серед активістів, які стверджували, що це порушує їхнє право на мирний протест.

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Представниця Extinction Rebellion Енн Керверс сказала, що велика кількість учасників на протесті "показує, що суспільство думає про пільги на викопне паливо та про залякування і криміналізацію ненасильницького кліматичного активізму".

Прокуратура заявила, що блокування жвавої дороги, яка веде до Гааги, становить небезпеку для автомобілістів і протестувальників.

Активісти Extinction Rebellion пообіцяли продовжувати свої протести, під час яких вони вимагають скасування державних податкових пільг для компаній, пов’язаних з викопним паливом.

Раніше кліматичні активісти з групи Extinction Rebellion приклеїли себе до крісла спікера в Палаті громад Великої Британії та блокували танкер з російською нафтою у Норвегії.

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Нідерланди клімат

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