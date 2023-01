Кліматичні активісти заблокували ключову трасу до Гааги

Сотні кліматичних активістів перекрили у суботу одну з головних доріг, що ведуть до Гааги.

Про протест, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Протестувальники, багато з яких розмахували кольоровими прапорами із символом екологічної групи Extinction Rebellion, зібралися на шосе A12 поряд із тимчасовою будівлею нідерландського парламенту. Поліція та сотні інших демонстрантів спостерігали за тим, що відбувається.

Приблизно через годину після блокади поліцейські почали заарештовувати демонстрантів, які відмовлялися залишити дорогу.

Hundreds of climate activists from @ExtinctionR block a motorway in The Hague, #Netherlands, in protest pic.twitter.com/XYXXE6WpgT