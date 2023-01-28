Климатические активисты заблокировали ключевую трассу в Гаагу

Сотни климатических активистов перекрыли в субботу одну из главных дорог, ведущих в Гаагу.

О протесте, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Протестующие, многие из которых размахивали цветными флагами с символом экологической группы Extinction Rebellion, собрались на шоссе A12 рядом с временным зданием нидерландского парламента. Полиция и сотни других демонстрантов наблюдали за происходящим.

Примерно через час после блокады полицейские начали арестовывать демонстрантов, которые отказывались покинуть дорогу.

Hundreds of climate activists from @ExtinctionR block a motorway in The Hague, #Netherlands, in protest pic.twitter.com/XYXXE6WpgT — RRN.world (@RRN_breaking) January 28, 2023

Ранее на этой неделе шестеро активистов движения Extinction Rebellion были задержаны по подозрению в подстрекательстве к мятежу, связанному с призывами организовать протест.

В пятницу судья оставил в силе постановление, которое запретило одному из активистов находиться в этом районе в течение 90 дней.

Аресты и постановление о запрете на въезд вызвали возражения среди активистов, которые утверждали, что это нарушает их право на мирный протест.

Представительница Extinction Rebellion Энн Керверс сказала, что большое количество участников на протесте "показывает, что общество думает о льготах на ископаемое топливо и о запугивании и криминализации ненасильственного климатического активизма".

Прокуратура заявила, что блокирование оживленной дороги, ведущей в Гаагу, представляет опасность для автомобилистов и протестующих.

Активисты Extinction Rebellion пообещали продолжать свои протесты, во время которых они требуют отмены государственных налоговых льгот для компаний, связанных с ископаемым топливом.

Ранее климатические активисты из группы Extinction Rebellion приклеили себя к креслу спикера в Палате общин Великобритании и блокировали танкер с российской нефтью в Норвегии.