Климатические активисты заблокировали ключевую трассу в Гаагу

Сотни климатических активистов перекрыли в субботу одну из главных дорог, ведущих в Гаагу.

О протесте, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Протестующие, многие из которых размахивали цветными флагами с символом экологической группы Extinction Rebellion, собрались на шоссе A12 рядом с временным зданием нидерландского парламента. Полиция и сотни других демонстрантов наблюдали за происходящим.

Примерно через час после блокады полицейские начали арестовывать демонстрантов, которые отказывались покинуть дорогу.

Hundreds of climate activists from @ExtinctionR block a motorway in The Hague, #Netherlands, in protest pic.twitter.com/XYXXE6WpgT