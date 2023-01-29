Президентом Чехії стане ексгенерал НАТО Павел – результат підрахунку 100% голосів

За результатами підрахунку всіх голосів на другому турі президентських виборів у Чехії перемогу здобув колишній очільник Військового комітету Північноатлантичного Альянсу генерал Петр Павел.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Seznam Zpravy.

Павел отримав 58,32% голосів, тоді як його конкурент, чеський мільярдер, колишній прем’єр-міністр і лідер партії ANO Андрей Бабіш – 41,67%.

Останньому вдалось здобути незначну перемогу лише в трьох із 13 країв – Карловарському, Устецькому й Моравсько-Сілезькому. У столичному округу Прага Павел отримав понад 76% голосів.

Як зазначає Seznam Spravy, явка у другому турі виборів президента Чехії становила 70,25%, що стало рекордним показником з 2013 року, коли в країні відбулись перші прямі президентські вибори.

Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни - десять років.

Останні дні перед другим туром запам’яталися заявою Бабіша про те, що він припиняє контакти з виборцями в рамках президентської кампанії через погрози вбивством, а також провокацією проти Павела - невідомі запустили дезінформацію, що кандидат нібито помер, створивши для цього фейковий сайт і розсилку.

Про те, який вплив на Україну матимуть вибори у Чехії і як вони можуть вплинути на зовнішній курс Праги, читайте в публікації: Олігарх проти генерала: чим важливі для України президентські вибори у Чехії.