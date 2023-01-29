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Президентом Чехии станет экс-генерал НАТО Павел - результат подсчета 100% голосов

Воскресенье, 29 января 2023, 08:06

По результатам подсчета всех голосов на втором туре президентских выборов в Чехии победу одержал бывший глава Военного комитета Североатлантического Альянса генерал Петр Павел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Seznam Zpravy.

Павел получил 58,32% голосов, тогда как его конкурент, чешский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии ANO Андрей Бабиш - 41,67%.

Последнему удалось одержать незначительную победу лишь в трех из 13 краев - Карловарском, Устецком и Моравско-Силезском. В столичном округе Прага Павел получил более 76% голосов.

Как отмечает Seznam Spravy, явка во втором туре выборов президента Чехии составила 70,25%, что стало рекордным показателем с 2013 года, когда в стране состоялись первые прямые президентские выборы.

Петр Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, заменив на посту Милоша Земана, который находился на ней два срока - десять лет.

Последние дни перед вторым туром запомнились заявлением Бабиша о том, что он прекращает контакты с избирателями в рамках президентской кампании из-за угроз убийством, а также провокацией против Павела - неизвестные запустили дезинформацию, что кандидат якобы умер, создав для этого фейковый сайт и рассылку.

О том, какое влияние на Украину будут иметь выборы в Чехии и как они могут повлиять на внешний курс Праги, читайте в публикации: Олигарх против генерала: чем важны для Украины президентские выборы в Чехии.

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Чехия

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