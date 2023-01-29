Нидерландские микросхемы попадают в Россию в обход санкций - расследование

Микросхемы, которые изготавливают нидерландские компании, все еще попадают в Россию и используются в военной технике, несмотря на введенные против нее санкции - это происходит, среди прочего, с помощью посредников из Азии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur.

В Россию попадают микросхемы преимущественно крупных нидерландских производителей, таких как NXP и Nexperia. Среди прочего, микросхемы NXP недавно были найдены в российской технике, которая была уничтожена в Украине - бронированной гаубице, крылатой ракете и боевом вертолете.

Ранее микросхемы NXP и Nexperia обнаруживали в российских беспилотниках во время предыдущих расследований - в частности в иранском беспилотнике-камикадзе. На них, по оценкам, приходится около 6% всех микросхем стороннего производства, попадающих в РФ.

По данным NOS и Nieuwsuur, обход санкций в этом случае осуществляется с помощью небольших компаний, которые отправляют микросхемы в Россию по почте, а также посредников из Азии, которые покупают нидерландские микросхемы и, несмотря на санкции, перепродают их в Россию.

Крупнейшим посредником в торговле микросхемами из Нидерландов, согласно расследованию, является китайская компания Sinno Electronics. Она находится под санкциями США, но не Европейского Союза или Нидерландов.

Нидерландская прокуратура пока открыла только одно уголовное производство по незаконной продаже микросхем, а таможня, несмотря на "многие десятки тысяч проверок", смогла задержать только один подозрительный груз на 300 тысяч евро.

Представители NXP и Nexpreria подчеркивают, что придерживаются санкций и не ведут бизнеса с Россией, так же продукцию не могут перепродавать российской стороне их клиенты, которых компании, как они утверждают, проверяют.

Министерство иностранных дел Нидерландов в комментарии NOS подчеркнуло, что теневая торговля микросхемами происходит без согласия и ведома производителей: "Нидерланды очень обеспокоены этим и вместе с Европейским Союзом и другими странами ЕС ищут эффективные способы предотвратить это и бороться с посредничеством".

Напомним, что в начале декабря Европейская комиссия выдвинула предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.