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Нидерландские микросхемы попадают в Россию в обход санкций - расследование

Воскресенье, 29 января 2023, 09:58

Микросхемы, которые изготавливают нидерландские компании, все еще попадают в Россию и используются в военной технике, несмотря на введенные против нее санкции - это происходит, среди прочего, с помощью посредников из Азии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном расследовании нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur.

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В Россию попадают микросхемы преимущественно крупных нидерландских производителей, таких как NXP и Nexperia. Среди прочего, микросхемы NXP недавно были найдены в российской технике, которая была уничтожена в Украине - бронированной гаубице, крылатой ракете и боевом вертолете.

Ранее микросхемы NXP и Nexperia обнаруживали в российских беспилотниках во время предыдущих расследований - в частности в иранском беспилотнике-камикадзе. На них, по оценкам, приходится около 6% всех микросхем стороннего производства, попадающих в РФ.

По данным NOS и Nieuwsuur, обход санкций в этом случае осуществляется с помощью небольших компаний, которые отправляют микросхемы в Россию по почте, а также посредников из Азии, которые покупают нидерландские микросхемы и, несмотря на санкции, перепродают их в Россию.

Крупнейшим посредником в торговле микросхемами из Нидерландов, согласно расследованию, является китайская компания Sinno Electronics. Она находится под санкциями США, но не Европейского Союза или Нидерландов.

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Нидерландская прокуратура пока открыла только одно уголовное производство по незаконной продаже микросхем, а таможня, несмотря на "многие десятки тысяч проверок", смогла задержать только один подозрительный груз на 300 тысяч евро.

Представители NXP и Nexpreria подчеркивают, что придерживаются санкций и не ведут бизнеса с Россией, так же продукцию не могут перепродавать российской стороне их клиенты, которых компании, как они утверждают, проверяют.

Министерство иностранных дел Нидерландов в комментарии NOS подчеркнуло, что теневая торговля микросхемами происходит без согласия и ведома производителей: "Нидерланды очень обеспокоены этим и вместе с Европейским Союзом и другими странами ЕС ищут эффективные способы предотвратить это и бороться с посредничеством".

Напомним, что в начале декабря Европейская комиссия выдвинула предложение по гармонизации уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС.

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Нидерланды санкции Россия

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