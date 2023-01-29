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Шольц снова выступил против предоставления Украине истребителей: предостерег от "повышения ставок"

Воскресенье, 29 января 2023, 10:49

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что вопрос о возможном предоставлении Украине истребителей пока даже не возникает.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Tagesspiegel.

Комментируя призывы украинской стороны, в частности бывшего посла Украины Андрея Мельника, к предоставлению истребителей, Шольц предостерег "вступления в постоянную конкуренцию за повышение ставок, когда речь идет о системах вооружения".

"Если сразу после принятия решения в Германии начинаются очередные дебаты, это выглядит не слишком серьезно и подрывает доверие граждан к решениям правительства", - подчеркнул канцлер Германии, имея в виду недавнее решение о поставках боевых танков в Киев.

В Пентагоне растет приверженность к предоставлению Украине истребителей F-16 - Politico

Он подчеркнул, что решения о военной помощи Украине принимаются так, чтобы не допустить прямого столкновения России и НАТО.

"Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО", - отметил Шольц, добавив, что "не допустит такой эскалации".

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее также высказался против предоставления Украине немецких истребителей. "Об этом не может быть и речи", - сказал он.

Между тем, глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на прошлой неделе сказал, что у Нидерландов "нет табу" на обсуждение запроса о F-16, если бы такой поступил от Украины, а в правительстве Словакии прямо говорили о планах отдать Украине советские МиГ-29.

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Германия Война с РФ

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