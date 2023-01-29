Очільник МЗС Північної Македонії: Росія зацікавлена в підживленні конфліктів на Балканах

Коментуючи останню напруженість у відносинах із Болгарією, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі назвав Росію "третьою стороною", зацікавленою в поглибленні цього та інших конфліктів на Балканах.

Така заява міністра пролунала в інтерв’ю північномакедонській службі "Радіо Свобода", яке цитує "Європейська правда".

"Існує зацікавленість третіх сторін у підтримці колись заморожених конфліктів у цьому регіоні для того, щоб мати можливість легше здійснювати вплив у нашому регіоні, це вже відомо з давніх часів", – зазначив Османі.

Він додав, що останнє загострення між Північною Македонією і Болгарією "буде вітатися багатьма третіми сторонами, які побачать можливість підтримувати перманентний конфлікт у цьому регіоні".

На уточнювальне питання, про які "треті сторони" йдеться, очільник північномакедонського МЗС назвав лише Російську Федерацію.

Він зазначив, що болгарська сторона не повідомляла йому про причини рішення відкликати посла зі Скоп’є раніше цього тижня. Та, за його словами, якщо це реакція на побиття секретаря проболгарської організації Христіана Пендикова, він вважає її "непропорційною".

В останні місяці, як відомо, між Софією та Скоп'є посилилась напруженість у зв'язку з невирішеними історичними протиріччями й питаннями гарантії культурних прав болгар у Північній Македонії.