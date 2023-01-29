Глава МИД Северной Македонии: Россия заинтересована в подпитке конфликтов на Балканах

Комментируя последнюю напряженность в отношениях с Болгарией, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи назвал Россию "третьей стороной", заинтересованной в углублении этого и других конфликтов на Балканах.

Такое заявление министра прозвучало в интервью северомакедонской службе "Радио Свобода", которое цитирует "Европейская правда".

"Существует заинтересованность третьих сторон в поддержке некогда замороженных конфликтов в этом регионе для того, чтобы иметь возможность легче осуществлять влияние в нашем регионе, это уже известно с давних времен", - отметил Османи.

Он добавил, что последнее обострение между Северной Македонией и Болгарией "будет приветствоваться многими третьими сторонами, которые увидят возможность поддерживать перманентный конфликт в этом регионе".

На уточняющий вопрос, о каких "третьих сторонах" идет речь, глава северомакедонского МИДа назвал только Российскую Федерацию.

Он отметил, что болгарская сторона не сообщала ему о причинах решения отозвать посла из Скопье ранее на этой неделе. Но, по его словам, если это реакция на избиение секретаря проболгарской организации Христиана Пендикова, он считает ее "непропорциональной".

В последние месяцы, как известно, между Софией и Скопье усилилась напряженность в связи с нерешенными историческими противоречиями и вопросами гарантии культурных прав болгар в Северной Македонии.