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Країни НАТО проведуть нові перемовини щодо мінімальних витрат на оборону

Вівторок, 3 січня 2023, 12:28

Країни-члени Північноатлантичного альянсу проведуть нові перемовини щодо того, яка мінімальна частка ВВП має витрачатися на оборону - за наполяганням кількох країн.

Про це в інтерв’ю dpa розповів генеральний секретар Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда". 

"Деякі союзники рішуче виступають за те, щоби мета у 2% була мінімальним порогом… Ми будемо проводити зустрічі на рівні міністрів та обговорення у столицях", - зазначив він.

Генсек вважає, що союзники фіналізують домовленість найпізніше на наступному саміті у Вільнюсі 11-12 липня. 

Згідно з існуючими цілями, погодженими після окупації Росією Криму у 2014 році, члени НАТО домовилися намагатися збільшити витрати на оборону до мінімум 2% свого ВВП до 2023 року. 

Столтенберг не уточнив, хто саме просуває збільшення видатків на оборону, але дипломатичні джерела кажуть, що такі заклики нещодавно лунали від Польщі, Литви та Британії, тоді як серед противників - Німеччина, Бельгія і Канада. 

Також Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

Як повідомлялося, 18-19 січня найвищий орган НАТО проведе стратегічне засідання, на якому обговорить війну в Україні та обороноздатність Альянсу.

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