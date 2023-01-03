Страны НАТО проведут новые переговоры по минимальным расходам на оборону

Страны-члены Североатлантического альянса проведут новые переговоры о том, какая минимальная доля ВВП должна тратиться на оборону - по настоянию нескольких стран.

Об этом в интервью dpa рассказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

"Некоторые союзники решительно выступают за то, чтобы цель в 2% была минимальным порогом... Мы будем проводить встречи на уровне министров и обсуждения в столицах", - отметил он.

Генсек считает, что союзники финализируют договоренность самое позднее на следующем саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

Согласно существующим целям, согласованным после оккупации Россией Крыма в 2014 году, члены НАТО договорились пытаться увеличить расходы на оборону до минимум 2% своего ВВП до 2023 года.

Столтенберг не уточнил, кто именно продвигает увеличение расходов на оборону, но дипломатические источники говорят, что такие призывы недавно звучали от Польши, Литвы и Великобритании, тогда как среди противников - Германия, Бельгия и Канада.

Также Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины, и также призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации.

Как сообщалось, 18-19 января высший орган НАТО проведет стратегическое заседание, на котором обсудит войну в Украине и обороноспособность Альянса.