У Латвії вдвічі збільшилася кількість росіян, які бажають отримати громадянство

Після початку війни Росії проти України зросла кількість громадян РФ, які бажають отримати латвійське громадянство і проживають довгий час у Латвії.

Про це пише LSM, повідомляє "Європейська правда".

В Управлінні у справах громадянства та міграції (PMLP) зазначають, що кількість росіян, які бажають натуралізуватися, збільшилася вдвічі.

За 11 місяців минулого року 111 громадян Росії отримали громадянство Латвії в порядку натуралізації, а 312 власників російських паспортів написали заяву про початок виходу з громадянства РФ.

Для отримання латвійського громадянства необхідно не тільки прожити в Латвії останні п'ять років з посвідкою на постійне проживання і мати можливість показати законне джерело засобів для існування, а й скласти той самий іспит з натуралізації, що і люди з паспортами негромадян. Латиську мову для цього необхідно знати на рівні B1.

Керівник відділу зв'язків із громадськістю PMLP Мадара Пуке зазначила, що багато громадян Росії, які проживають у Латвії, дуже погано володіють державною мовою, або взагалі не знають її.

Від моменту подачі заяви про вихід із громадянства РФ до позитивної відповіді, за якою послідує рішення Кабінету міністрів про надання громадянства Латвії, може пройти рік.

Як свідчать дані PMLP, за 11 місяців минулого року 622 людини з паспортами негромадян також висловили бажання отримати громадянство Латвії. Однак у цьому сегменті істотного зростання інтересу до латвійського громадянства не спостерігається - він приблизно такий самий, як і до війни.

Нагадаємо, Управління у справах громадянства та міграції Латвії ухвалило рішення зберегти візи співробітникам телеканалу "Дождь", який раніше був позбавлений ліцензії на мовлення Національною радою з електронних ЗМІ країни.