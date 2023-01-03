В Латвии вдвое увеличилось количество россиян, желающих получить гражданство

После начала войны России против Украины выросло количество граждан РФ, желающих получить латвийское гражданство и проживающих долгое время в Латвии.

Об этом пишет LSM, сообщает "Европейская правда".

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) отмечают, что количество россиян, желающих натурализоваться, увеличилось в два раза.

За 11 месяцев прошлого года 111 граждан России получили гражданство Латвии в порядке натурализации, а 312 владельцев российских паспортов написали заявление о начале выхода из гражданства РФ.

Для получения латвийского гражданства необходимо не только прожить в Латвии последние пять лет с постоянным видом на жительство и иметь возможность показать законный источник средств к существованию, но и сдать тот же экзамен по натурализации, что и люди с паспортами неграждан. Латышский язык для этого необходимо знать на уровне B1.

Руководитель отдела по связям с общественностью PMLP Мадара Пуке отметила, что многие проживающие в Латвии граждане России очень плохо владеют государственным языком, либо вообще не знают его.

заявления о выходе из гражданства РФ до положительного ответа, за которым последует решение Кабинета министров о предоставлении гражданства Латвии, может пройти год.

Как свидетельствуют данные PMLP, за 11 месяцев прошлого года 622 человека с паспортами неграждан также выразили желание получить гражданство Латвии. Однако в этом сегменте существенного роста интереса к латвийскому гражданству не наблюдается — он примерно такой же, как и до войны.

Напомним, Управление по делам гражданства и миграции Латвии приняло решение сохранить визы сотрудникам телеканала "Дождь", который ранее был лишен лицензии на вещание Национальным советом по электронным СМИ страны.