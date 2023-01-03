У Чехії затримали грабіжника інкасаторів зі Словаччини, якого шукали майже 30 років

Поліція Чехії затримала чоловіка, який у 1995 році разом зі спільником скоїв пограбування інкасаторського автомобіля в словацькому місті Нітра на понад 12 мільйонів словацьких крон (близько 400 тисяч євро).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Згідно з матеріалами слідства, у липні 1995 року чоловік разом зі спільником пограбував автомобіль інкасаторського агентства, який перевозив велику суму грошей. Зловмисники, погрожуючи пістолетом, зажадали ключі від автомобіля, з якого забрали дві валізи з грошима.

Вони завдали кілька ударів по голові працівнику інкасаторської служби, від чого той знепритомнів, після чого повалили його на землю.

Пошуки злочинця, який скоїв пограбування 27 років тому, безуспішно тривали у Словаччині роками, але у 2007-му з'ясувалося, що він може перебувати у Чехії. У зв'язку з цим було видано міжнародний ордер на його арешт та поінформовано чеську поліцію.

Чоловік використовував фальшиве ім'я, тому його було важко розшукати, але поліція Чехії отримала інформацію про те, що розшукуваний перебуватиме в одній з празьких лікарень для проходження обстеження.

"Для злочинців тоді стало несподіванкою, що замість агресивного злодія вони затримали 68-річного дідуся на милицях, який буквально з нетерпінням чекав зустрічі з криміналістами. За його словами, він відчув велике полегшення від того, що йому нарешті не доведеться озиратися за кожним кутом, щоб побачити, коли за ним прийдуть", – заявив Ріхард Хрдіна, прессекретар регіонального управління поліції Праги.

За словами Хрдіни, через стан здоров'я чоловіка поліцейським навіть не довелося застосовувати кайданки під час затриманні. У лікарні йому надали необхідні медикаменти та доставили до поліцейської дільниці, звідки його передали назад до Словаччини для відбування решти терміну ув'язнення – 12 років.

Подальшої інформації про правопорушника та винесений йому вирок чеська поліція не надала.

Нагадаємо, у 2018 році французька поліція оприлюднили деталі "полювання" за найрозшукуванішим злочинцем Франції Редуаном Фаїдом, який за три місяці до того втік з в'язниці на гелікоптері. З'ясувалось, що він переховувався від поліції під паранджею.