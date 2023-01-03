В Чехии задержали грабителя инкассаторов из Словакии, которого искали почти 30 лет

Полиция Чехии задержала мужчину, который в 1995 году вместе с сообщником совершил ограбление инкассаторского автомобиля в словацком городе Нитра на более 12 миллионов словацких крон (около 400 тысяч евро).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Согласно материалам следствия, в июле 1995 года мужчина вместе с сообщником ограбил автомобиль инкассаторского агентства, который перевозил крупную сумму денег. Злоумышленники, угрожая пистолетом, потребовали ключи от автомобиля, из которого забрали два чемодана с деньгами.

Они нанесли несколько ударов по голове работнику инкассаторской службы, от чего тот потерял сознание, после чего повалили его на землю.

Поиски преступника, совершившего ограбление 27 лет назад, безуспешно продолжались в Словакии годами, но в 2007-м выяснилось, что он может находиться в Чехии. В связи с этим был выдан международный ордер на его арест и проинформирована чешская полиция.

Мужчина использовал фальшивое имя, поэтому его было трудно разыскать, но полиция Чехии получила информацию о том, что разыскиваемый будет находиться в одной из пражских больниц для прохождения обследования.

"Для преступников тогда стало неожиданностью, что вместо агрессивного вора они задержали 68-летнего дедушку на костылях, который буквально с нетерпением ждал встречи с криминалистами. По его словам, он почувствовал большое облегчение от того, что ему наконец-то не придется оглядываться за каждым углом, чтобы увидеть, когда за ним придут", - заявил Рихард Хрдина, пресс-секретарь регионального управления полиции Праги.

По словам Хрдины, из-за состояния здоровья мужчины полицейским даже не пришлось применять наручники при задержании. В больнице ему предоставили необходимые медикаменты и доставили в полицейский участок, откуда его передали обратно в Словакию для отбывания оставшегося срока заключения - 12 лет.

Дальнейшей информации о правонарушителе и вынесенном ему приговоре чешская полиция не предоставила.

Напомним, в 2018 году французская полиция обнародовали детали "охоты" за самым разыскиваемым преступником Франции Редуаном Фаидом, который за три месяца до того сбежал из тюрьмы на вертолете. Выяснилось, что он скрывался от полиции под паранджой.