ЕС не планирует ограничивать импорт из Украины, несмотря на жалобы фермеров

Европейский союз не рассматривает вариант введения отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию, несмотря на негативное влияние на фермеров некоторых стран.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский по итогам совета профильных министров государств ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Главной темой заседания была ситуация на сельскохозяйственном рынке на фоне войны в Украине. Польша, Венгрия, Румыния, Болгария, Словакия предоставили доклады о последствиях роста импорта сельхозпродукции из Украины для производителей этих стран.

Войцеховский сообщил, что импорт пшеницы из Украины в ЕС вырос на порядок: с 287 тысяч тонн в 2021 году до 2,8 миллиона тонн в 2022-м. Объем ввозимой в Евросоюз украинской кукурузы вырос почти вдвое - с 7,3 миллиона тонн в 2021-м до 12 миллионов тонн в 2022 году.

Но наиболее резким оказался рост импорта в ЕС семян подсолнечника из Украины: в 2021 году этот показатель составлял всего 25 тысяч тонн, а в 2022-м - уже 1,8 миллиона тонн. Например, в Болгарию до войны было поставлено 3000 тонн этого продукта из Украины, а после полномасштабного российского вторжения - 892 тысячи тонн.

Совет ЕС постановил, что для решения этой проблемы необходимо принять меры на уровне Евросоюза.

"При этом не было никаких предложений прекратить или ограничить импорт из Украины. Речь идет о помощи фермерам, а не о барьерах или запрете ввоза товаров из Украины. Об этом не высказался ни один из представителей стран ЕС", - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, в декабре сообщалось, что около 450 тысяч тонн украинского зерна перевозится через Польшу ежемесячно, что на 50% больше, чем перевозили в середине года.

ЕС начал инициативу "полос солидарности" в конце мая 2022 года, чтобы помочь Украине экспортировать сельскохозяйственные товары всеми возможными маршрутами - включая железнодорожный, автомобильный и речной транспорт - в условиях перебоев, вызванных войной России.

Хотя "полосы солидарности" были созданы для облегчения транспортировки через соседние страны, такие как Румыния, на более широкие рынки ЕС и мировые рынки, фермеры из этих стран неоднократно предупреждали, что большие объемы зерна застревают в приграничных регионах, где они вытесняют местных производителей с рынка.

Например, в сентябре румынские производители зерна предупреждали, что наплыв украинского зерна из-за инициативы "полосы солидарности" ставит их на грань банкротства.