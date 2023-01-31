Качиньский пожертвовал средства на ВСУ, чтобы завершить судебный спор с экс-главой МИД

Председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский принял публичное предложение экс-министра иностранных дел Радослава Сикорского по завершению давнего судебного спора, перечислив 50 тысяч злотых (более 420 тысяч гривен) на Вооруженные силы Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Закон касается давнего спора. В 2016 году в одном из интервью Ярослав Качиньский, ссылаясь на Смоленскую катастрофу, заявил, что Радослав Сикорский, который на момент трагедии был министром иностранных дел, совершил дипломатическую измену.

Сикорский подал в суд на Качиньского, требуя извинений. В 2018 году Варшавский окружной суд постановил, что глава "Права и справедливости" не обязан извиняться перед бывшим главой министерства иностранных дел. В июле 2020 года, рассмотрев апелляцию, Апелляционный суд в Варшаве изменил приговор и постановил, что Качиньский нарушил личные права Сикорского, а также обязал главу "ПиС" опубликовать извинения. На это решение суда была подана кассационная жалоба в Гражданскую палату Верховного Суда.

В декабре 2022 года Яцек Дюбуа, адвокат, представляющий интересы Сикорского, объявил, что суд присудил Сикорскому более 708 000 злотых (6 млн грн) от Качиньского для покрытия расходов на публикацию извинения на портале Onet.

В интервью Gazeta Polska Ярослав Качиньский заявил, что не имеет таких денег. "Я буду вынужден продать дом, я даже не знаю, хватит ли на это денег, потому что мне принадлежит треть дома, в котором я живу", - добавил глава "Права и справедливости".

Эти слова Сикорский выложил в Твиттере. "Я считаю, что наказание за клевету должно быть суровым, но не разрушительным", - написал евродепутат. "Если Качиньский выплатит 50 000 злотых вооруженным силам Украины, я сниму свое требование об извинениях за то, что он назвал меня дипломатическим предателем". - добавил он.

Как сообщил уполномоченный лидера "Права и справедливости" Адриан Салюс, Качиньский решил принять предложение. "Украина борется за свою независимость и свободу, но также и за нашу безопасность. Мы поддерживаем ее и будем продолжать это делать. Поскольку вклад в фонд поддержки Вооруженных сил Украины закрывает мой спорный спор с Радославом Сикорским, я делаю это с удовольствием" - подчеркнул лидер правящей партии в своем заявлении.

Как отметил Салюс, его доверитель активно поддерживает Украину с первых дней войны, именно поэтому он принял предложение политика оппозиции. Как сообщил Салюс, во вторник глава "Права и справедливости" осуществил ожидаемый платеж, тем самым завершив спор, который, по его оценке, "из-за противоречивого решения о присуждении астрономических расходов на извинения, шокировал общественное мнение".

Подтверждение платежа будет передано адвокатам Радослава Сикорского и представлено общественности.