Зеленський розраховує на підтримку України новим спікером Палати представників США

Президент України Володимир Зеленський привітав 57-річного лідера Республіканської партії в Палаті представників США Кевіна Маккарті з обранням на посаду лідера палати.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо Кевіна Маккарті з обранням спікером Палати представників США. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху України на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу", – написав Зеленський у Twitter.

Вітаємо @GOPLeader з обранням спікером 🇺🇸 Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху 🇺🇦 на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2023

Кевін Маккарті раніше стверджував, що виступає за продовження підтримки України у її повномасштабній війні з Росією, але не погоджується виписувати, за його словами, "безлімітний чек". Республіканці також раніше виступали за встановлення механізмів більш пильного нагляду за допомогою Києву – це не означає її зменшення, та процедурно може її уповільнити.

Як повідомлялось, республіканська більшість у нижній палаті Конгресу в ніч проти суботи дійшла згоди щодо призначення спікером Маккарті, затвердивши його кандидатуру на п’ятнадцятому голосуванні, що розтяглись на чотири дні.

Спікер Палати представників – третя за ієрархією у вертикалі влади США посада, крім того, він відіграє важливу роль у формуванні порядку денного палати, зокрема затверджує фінансову допомогу, що важливо й для України.

До призначення спікера палата не могла привести до присяги законодавців і почати процес розгляду й ухвалення законів. Востаннє не з першої спроби спікер Палати представників США був обраний у 1923 році, а рекордна тривалість цього процесу сягнула два місяці ще в 1855 році.

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