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Зеленский рассчитывает на поддержку Украины новым спикером Палаты представителей США

Суббота, 7 января 2023, 09:16

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность лидера палаты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", - написал Зеленский в Twitter.

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

Как сообщалось, республиканское большинство в нижней палате Конгресса в ночь на субботу пришло к согласию относительно назначения спикером Маккарти, утвердив его кандидатуру на пятнадцатом голосовании, растянувшемся на четыре дня.

Спикер Палаты представителей - третья по иерархии в вертикали власти США должность, кроме того, он играет важную роль в формировании повестки дня палаты, в частности утверждает финансовую помощь, что важно и для Украины.

До назначения спикера палата не могла привести к присяге законодателей и начать процесс рассмотрения и принятия законов. Последний раз не с первой попытки спикер Палаты представителей США был избран в 1923 году, а рекордная продолжительность этого процесса достигла двух месяцев еще в 1855 году.

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Зеленский США

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