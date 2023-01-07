Зеленский рассчитывает на поддержку Украины новым спикером Палаты представителей США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 57-летнего лидера Республиканской партии в Палате представителей США Кевина Маккарти с избранием на должность лидера палаты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляем Кевина Маккарти с избранием спикером Палаты представителей США. Поддержка США во всех сферах была жизненно важной для успеха Украины на поле боя. Мы рассчитываем на вашу постоянную поддержку и дальнейшую помощь США, что приблизит нашу общую победу", - написал Зеленский в Twitter.

Вітаємо @GOPLeader з обранням спікером 🇺🇸 Палати представників. Підтримка США в усіх сферах була життєво важливою для успіху 🇺🇦 на полі бою. Ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та подальшу допомогу США, що наблизить нашу спільну перемогу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2023

Кевин Маккарти ранее утверждал, что выступает за продолжение поддержки Украины в ее полномасштабной войне с Россией, но не соглашается выписывать, по его словам, "безлимитный чек". Республиканцы также ранее выступали за установление механизмов более пристального надзора за помощью Киеву - это не означает ее уменьшения, но процедурно может ее замедлить.

Как сообщалось, республиканское большинство в нижней палате Конгресса в ночь на субботу пришло к согласию относительно назначения спикером Маккарти, утвердив его кандидатуру на пятнадцатом голосовании, растянувшемся на четыре дня.

Спикер Палаты представителей - третья по иерархии в вертикали власти США должность, кроме того, он играет важную роль в формировании повестки дня палаты, в частности утверждает финансовую помощь, что важно и для Украины.

До назначения спикера палата не могла привести к присяге законодателей и начать процесс рассмотрения и принятия законов. Последний раз не с первой попытки спикер Палаты представителей США был избран в 1923 году, а рекордная продолжительность этого процесса достигла двух месяцев еще в 1855 году.

Читайте также: 8 выводов о том, что изменится для Украины по результатам выборов в Конгресс США.