Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – глава Міноборони

Уряд Фінляндії готує черговий, уже дванадцятий пакет військової допомоги Україні, який має бути затверджений у найближчі тижні.

Про це у Twitter повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Фінляндії Мікко Савола, передає "Європейська правда".

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", – написав він.

Глава фінського Міноборони додав, що з міркувань безпеки Фінляндія, як і до цього, не буде розголошувати подробиць пакету військової допомоги.

Suomi tukee Ukrainaa. Valmistelemme 12. apupakettia. Päätökset tehdään lähiviikkoina. Tuen sisältöä valmistellaan yhdessä Puolustusvoimien kanssa katsoen, ettemme heikennä omaa puolustuskykyämme. 1/2 — Mikko Savola (@MikkoTSavola) January 7, 2023

Наприкінці грудня уряд Фінляндії затвердив відправлення одинадцятого вантажу оборонної допомоги в Україну вартістю 28,8 мільйона євро.

Загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, наразі становить 189,2 мільйона євро.

Як відомо, Сили оборони Фінляндії також беруть участь у навчальній підтримці Збройних Сил України у Великій Британії. У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ.