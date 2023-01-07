Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Фінляндія готує черговий пакет військової допомоги Україні – глава Міноборони

Субота, 7 січня 2023, 13:03

Уряд Фінляндії готує черговий, уже дванадцятий пакет військової допомоги Україні, який має бути затверджений у найближчі тижні.

Про це у Twitter повідомив виконувач обов’язків міністра оборони Фінляндії Мікко Савола, передає "Європейська правда".

У парламенті Фінляндії назвали умову передання Україні танків Leopard 2

"Фінляндія підтримує Україну. Ми готуємо 12-й пакет допомоги. Рішення будуть ухвалені протягом найближчих тижнів. Вміст допомоги визначається спільно з Силами оборони з тим, щоб не підірвати власну обороноздатність", – написав він.

Глава фінського Міноборони додав, що з міркувань безпеки Фінляндія, як і до цього, не буде розголошувати подробиць пакету військової допомоги.

Наприкінці грудня уряд Фінляндії затвердив відправлення одинадцятого вантажу оборонної допомоги в Україну вартістю 28,8 мільйона євро.

Загальна вартість усіх пакетів оборонної техніки, які Фінляндія поставила в Україну, наразі становить 189,2 мільйона євро.

Як відомо, Сили оборони Фінляндії також беруть участь у навчальній підтримці Збройних Сил України у Великій Британії. У серпні Фінляндія направила близько 20 інструкторів на навчальну операцію під керівництвом Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Війна з РФ

Статті

Балканська поразка Росії: що дає Чорногорії шанс зберегти прозахідний курс

Розворот Чорногорії від західного курсу, який ще нещодавно швидко просувався, несподівано загальмував. Проте ані Сербія, ані РФ відпускати Чорногорію не збираються.
6 січня 2023 — Юрій Панченко, Європейська правда

Час на перемовини вичерпано: як каратимуть Іран за збиття літака МАУ

8 січня виповниться три роки з дня збиття під Тегераном пасажирського літака Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".
6 січня 2023 — Ерік Кучеренко, для Європейської правди

"Перемогти Росію можна тільки зброєю. Моя задача – переконати в цьому німців"

Олексій Макеєв: "До російської літератури і балету теж дійде. Не можна не проводити паралелі між російським режимом і діями Росії загалом..."
5 січня 2023 — Сергій Сидоренко, Європейська правда