Финляндия готовит очередной пакет военной помощи Украине - глава Минобороны

Правительство Финляндии готовит очередной, уже двенадцатый пакет военной помощи Украине, который должен быть утвержден в ближайшие недели.

Об этом в Twitter сообщил исполняющий обязанности министра обороны Финляндии Микко Савола, передает "Европейская правда".

"Финляндия поддерживает Украину. Мы готовим 12-й пакет помощи. Решения будут приняты в течение ближайших недель. Содержание помощи определяется совместно с Силами обороны с тем, чтобы не подорвать собственную обороноспособность", - написал он.

Глава финского Минобороны добавил, что из соображений безопасности Финляндия, как и до этого, не будет разглашать подробностей пакета военной помощи.

Suomi tukee Ukrainaa. Valmistelemme 12. apupakettia. Päätökset tehdään lähiviikkoina. Tuen sisältöä valmistellaan yhdessä Puolustusvoimien kanssa katsoen, ettemme heikennä omaa puolustuskykyämme. 1/2 — Mikko Savola (@MikkoTSavola) January 7, 2023

В конце декабря правительство Финляндии утвердило отправку одиннадцатого груза оборонной помощи в Украину стоимостью 28,8 миллиона евро.

Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, которые Финляндия поставила в Украину, сейчас составляет 189,2 миллиона евро.

Как известно, Силы обороны Финляндии также участвуют в учебной поддержке Вооруженных Сил Украины в Великобритании. В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Британии, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ.