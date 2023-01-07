Королю Швеції довелось виправдовуватись через критику своїх заяв про престолонаслідування

Король Швеції Карл XVI Густав був змушений прокоментувати свої слова, показані в нещодавньому документальному фільмі, про зміну правил престолонаслідування – вони дозволили жінкам претендувати на трон рівною мірою з чоловіками.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Раніше цього тижня шведський суспільний мовник SVT показав документальний фільм "Останні королі Швеції", в якому оповідається про життя Карла XVI Густава включно із суперечливими моментами (приміром, його підтримку нападу нацистської Німеччини на СРСР).

Один із таким епізодів стосується зміни правил наслідування шведського престолу, яка була схвалена 1980 року. Відповідно до неї, трон успадковує старша дитина королівської сім’ї незалежно від статі (раніше на нього могли претендувати лише чоловіки).

Та зміни набули чинності через кілька років, у результаті чого спадкоємицею престолу стала трирічна принцеса Вікторія – хоча на той час у Карла XVI Густава був семимісячний син Карл Філіп. Король тоді виступив проти зміни правил.

У документальному фільмі 76-річний Карл Густав заявив, що своєї думки не змінив.

"Я все ще вважаю, що нерозумно мати закони, які мають зворотну силу. Народився мій син принц Карл Філіп, і тут раптом ви його (закон) міняєте, щоб він позбувся всього цього. Це досить дивно, як на мене", – заявив він.

На питання, чи вважає король таке рішення справедливим, він відповідає, що "ні". "Як батько, я вважаю, що це жахливо", – додав Карл Густав. Водночас він сказав, що ситуація не вплинула на стосунки між дітьми й загалом зміцнила королівську родину.

Ці слова короля Швеції деякі глядачі та критики потрактували як критичну позицію щодо успадкування престолу жінками. Тож йому довелось публікувати окрему заяву, в якій він роз’яснив позицію.

"Протягом осені у двох інтерв'ю мені ставили питання про зміну порядку престолонаслідування у 1980 році на користь первістка, незалежно від статі. Тоді я поділився своїми думками про те, що принц Карл Філіп заднім числом втрачає своє становище кронпринца у зв'язку з поправкою до конституції", – йдеться в заяві, опублікованій на сайті королівського палацу.

"Мені вкрай боляче, коли, озираючись назад, я читаю коментарі, які припускають, що я не буду підтримувати свою доньку, кронпринцесу Вікторію, як спадкоємицю шведського престолу", – сказав Карл Густав, додавши, що пишається нею та її "невтомною працею на благо Швеції".