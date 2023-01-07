Королю Швеции пришлось оправдываться из-за критики своих заявлений о престолонаследии

Король Швеции Карл XVI Густав был вынужден прокомментировать свои слова, показанные в недавнем документальном фильме, об изменении правил престолонаследия - они позволили женщинам претендовать на трон в равной степени с мужчинами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ранее на этой неделе шведский общественный вещатель SVT показал документальный фильм "Последние короли Швеции", в котором повествуется о жизни Карла XVI Густава, включая противоречивые моменты (например, его поддержку нападения нацистской Германии на СССР).

Один из таких эпизодов касается изменения правил наследования шведского престола, которое было одобрено в 1980 году. Согласно ему, трон наследует старший ребенок королевской семьи независимо от пола (ранее на него могли претендовать только мужчины).

Но изменения вступили в силу через несколько лет, в результате чего наследницей престола стала трехлетняя принцесса Виктория - хотя в то время у Карла XVI Густава был семимесячный сын Карл Филипп. Король тогда выступил против изменения правил.

В документальном фильме 76-летний Карл Густав заявил, что своего мнения не изменил.

"Я все еще считаю, что глупо иметь законы, которые имеют обратную силу. Родился мой сын принц Карл Филипп, и тут вдруг вы его (закон) меняете, чтобы он лишился всего этого. Это довольно странно, как по мне", - заявил он.

На вопрос, считает ли король такое решение справедливым, он отвечает, что "нет". "Как отец, я считаю, что это ужасно", - добавил Карл Густав. В то же время он сказал, что ситуация не повлияла на отношения между детьми и в целом укрепила королевскую семью.

Эти слова короля Швеции некоторые зрители и критики трактовали как критическую позицию относительно наследования престола женщинами. Поэтому ему пришлось публиковать отдельное заявление, в котором он разъяснил позицию.

"В течение осени в двух интервью мне задавали вопрос об изменении порядка престолонаследия в 1980 году в пользу первенца, независимо от пола. Тогда я поделился своими мыслями о том, что принц Карл Филипп задним числом теряет свое положение кронпринца в связи с поправкой к конституции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте королевского дворца.

"Мне крайне больно, когда, оглядываясь назад, я читаю комментарии, предполагающие, что я не буду поддерживать свою дочь, кронпринцессу Викторию, как наследницу шведского престола", - сказал Карл Густав, добавив, что гордится ею и ее "неутомимым трудом на благо Швеции".