У Бундестазі закликають передати Україні танки Leopard

Заступники спікера Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт і Вольфганг Кубікі виступають за постачання Україні танків Leopard.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Після анонсованого Берліном постачання Києву бойових машин піхоти Marder, чимало німецьких політиків закликали також надати Україні танки Leopard.

"Зупинятись на досягнутому щодо БМП Marder було б неправильно. Ми повинні зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Leopard", - заявила заступниця голови Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт, яка представляє фракцію "Зелених".

Інший віцеголова Бундестагу, заступник голови Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі також сказав, що "було б розумно поставити не лише Marder, а й танки Leopard". За його словами, важливо підтримувати обороноздатність України.

Водночас Кубікі зауважив, що кожен наступний крок з надання допомоги Києву має бути чітко узгоджений з партнерами по НАТО і в цьому питанні Німеччина не має діяти сама.

Раніше посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що рішення уряду Німеччини про постачання бойових машин піхоти Marder може закласти підґрунтя для надання танків Leopard 2.

Нагадаємо, 5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder. Йдеться про близько 40 БТР, які мають прибути в Україну до кінця першого кварталу 2023 року.

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.