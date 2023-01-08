В Бундестаге призывают передать Украине танки Leopard

Заместители спикера Бундестага Катрин Геринг-Эккардт и Вольфганг Кубики выступают за поставку Украине танков Leopard.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

После анонсированной Берлином поставки Киеву боевых машин пехоты Marder, многие немецкие политики призвали также предоставить Украине танки Leopard.

"Останавливаться на достигнутом по БМП Marder было бы неправильно. Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это касается и танков Leopard", - заявила заместитель председателя Бундестага Катрин Геринг-Эккардт, которая представляет фракцию "Зеленых".

Другой вице-председатель Бундестага, заместитель председателя Свободной демократической партии Вольфганг Кубики также сказал, что "было бы разумно поставить не только Marder, но и танки Leopard". По его словам, важно поддерживать обороноспособность Украины.

В то же время Кубики отметил, что каждый следующий шаг по оказанию помощи Киеву должен быть четко согласован с партнерами по НАТО и в этом вопросе Германия не должна действовать сама.

Ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что решение правительства Германии о поставках боевых машин пехоты Marder может заложить основу для предоставления танков Leopard 2.

Напомним, 5 января после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder. Речь идет об около 40 БТР, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

В дополнение Берлин заявил, что следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.