Єврокомісія не бачить підстав скасовувати авіаційну угоду ЄС-Катар на тлі корупційного скандалу

Європейська комісія не бачить підстав для припинення дії авіаційної угоди ЄС з Катаром попри корупційний скандал у Європейському парламенті, відомий як Qatargate.

Про це заявив у комітеті Європейського парламенту високопосадовець Єврокомісії Карлос Бермехо Акоста, пише "Європейська правда" з посиланням на видання Politico.

Корупційний скандал привернув увагу до угоди, яка надає катарським авіакомпаніям ширший доступ до європейського ринку.

Угода вже чинна, у той час як її ще ратифікують країни-члени ЄС. Але минулого місяця євродепутати проголосували за те, щоб призупинити ухвалення будь-яких законодавчих актів, пов'язаних з Катаром, доки ведуться розслідування ймовірної корупції.

"Чи маємо підстави вважати, що вона (угода) не повинна продовжувати застосовуватися і має бути ратифікована? З боку комісії ми не бачимо таких підстав", - сказав Акоста.

Він зазначив, що процес переговорів щодо угоди "не залишає місця для спекуляцій про те, чого не слід було робити".

Проте, підкреслює видання, процес ратифікації викликає питання. Зазвичай євродепутати погоджують позицію щодо якогось документу, а потім досягають остаточної угоди з країнами ЄС, перш ніж вона набуде чинності. Але у випадку з катарською авіаугодою все інакше. Вона замінює низку двосторонніх авіаційних угод, укладених між окремими країнами ЄС та Катаром, а це означає, що як тільки Єврокомісія погодила умови з Дохою, що сталося у 2021 році, вона починає діяти.

Це означає, що парламент не отримає права голосу щодо угоди доти, доки всі 27 країн ЄС не ратифікують її. Поки що це зробили лише вісім країн ЄС і цей процес може тривати до десяти років.

Qatargate пов’язаний із підкупом чинних і колишніх посадовців Європарламенту. У межах розслідування, серед інших, була взята під варту вже колишня віцепрезидентка Єва Кайлі, якій закидають незаконний лобізм на користь Катару.

У зв’язку з розслідуванням Європарламент вже призупинив голосування щодо надання громадянам Катару безвізового режиму з ЄС.

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