В ЕС не видят оснований отменять авиационное соглашение с Катаром на фоне коррупционного скандала 

Несмотря на коррупционный скандал в Европейском парламенте, известный как Qatargate, Европейская комиссия не видит оснований для прекращения действия авиационного соглашения ЕС с Катаром.

Об этом заявил во вторник в комитете Европейского парламента высокопоставленный чиновник Еврокомиссии Карлос Бермехо Акоста, пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Politico.

Коррупционный скандал привлек внимание к соглашению, которое предоставляет катарским авиакомпаниям широкий доступ к европейскому рынку.

Соглашение уже действует, в то время как его еще ратифицируют страны-члены ЕС. Но в прошлом месяце евродепутаты проголосовали за то, чтобы приостановить принятие любых законодательных актов, связанных с Катаром, пока ведутся расследования возможной коррупции.

"Есть ли основания считать, что оно (соглашение) не должно продолжать применяться и должно быть ратифицировано? Со стороны комиссии мы не видим таких оснований", - сказал Акоста.

Он отметил, что процесс переговоров по соглашению "не оставляет места для спекуляций о том, чего не следовало делать".

Однако, подчеркивает издание, процесс ратификации вызывает вопросы. Обычно евродепутаты согласовывают позицию по какому-то документу, а затем достигают окончательного соглашения со странами ЕС, прежде чем оно вступит в силу. Но в случае с катарским авиасоглашением все иначе. Оно заменяет ряд двусторонних авиационных соглашений, заключенных между отдельными странами ЕС и Катаром, а это значит, что как только Еврокомиссия согласовала условия с Дохой, что произошло в 2021 году, оно начинает действовать.

Это означает, что парламент не получит права голоса по соглашению до тех пор, пока все 27 стран ЕС не ратифицируют его. Пока это сделали только восемь стран ЕС и этот процесс может занять до десяти лет.

Qatargate связан с подкупом действующих и бывших должностных лиц Европарламента. В рамках расследования, среди прочих, была взята под стражу уже бывшая вице-президент Ева Кайли, которую обвиняют в незаконном лоббизме в пользу Катара.

В связи с расследованием Европарламент уже приостановил голосование о предоставлении гражданам Катара безвизового режима с ЕС.

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