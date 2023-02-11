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Рятувальники Німеччини та Австрії призупинили роботи в Туреччини через проблеми з безпекою

Субота, 11 лютого 2023, 15:21

Німецьке агентство з технічної допомоги (THW) та німецька гуманітарна організація ISAR призупинили рятувальні роботи в зоні землетрусу в Туреччині з міркувань безпеки.

Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".

За різними даними, ситуація з безпекою в регіоні Хатай змінилася за останні кілька годин, повідомили організації в суботу.

"Причиною цього, здається, є, серед іншого, нестача продовольства і складне водопостачання в зоні землетрусу", - заявили організації.

Речниця THW Катаріна Гаррехт повідомила, що пошукові команди поки що залишаються в спільному базовому таборі в місті Кіріхан. Якщо з'являться конкретні ознаки того, що когось можна врятувати живим, вони все одно виїдуть.

Австрійська армія також припинила рятувальні операції через дедалі складнішу ситуацію з безпекою, повідомляє Kurier.

"Очікуваний успіх порятунку життя не має жодного розумного співвідношення з ризиком для безпеки. У Туреччині зростає агресія між угрупованнями. Кажуть, що були перестрілки", - сказав підполковник П'єр Кугельвайс.

Це також підтвердив речник збройних сил: "Надзвичайний стан був оголошений на місці, тому що армія взяла під контроль певні райони. У нас самих досі не було жодних проблем з турецькою владою, і всі наші солдати почуваються добре".

Австрійський підрозділ разом з численними іншими гуманітарними організаціями перебуває в базовому таборі в турецькій провінції Хатай. Це своєрідне наметове містечко, створене кількома гуманітарними організаціями.

Нагадаємо, ранок 11 лютого підтверджена кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині перевищувала 20 600, разом із загиблими у Сирії кількість жертв землетрусу наблизилася до 24 тисяч. 

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Туреччина стихійні лиха Австрія Німеччина

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