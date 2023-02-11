Спасатели Германии и Австрии приостановили работы в Турции из-за проблем с безопасностью

Немецкое агентство по технической помощи (THW) и немецкая гуманитарная организация ISAR приостановили спасательные работы в зоне землетрясения в Турции из соображений безопасности.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

По разным данным, ситуация с безопасностью в регионе Хатай изменилась за последние несколько часов, сообщили организации в субботу.

"Причиной этого, кажется, является, среди прочего, нехватка продовольствия и сложное водоснабжение в зоне землетрясения", - заявили организации.

Пресс-секретарь THW Катарина Гаррехт сообщила, что поисковые команды пока что остаются в совместном базовом лагере в городе Кирихан. Если появятся конкретные признаки того, что кого-то можно спасти живым, они все равно выедут.

Австрийская армия также прекратила спасательные операции из-за все более сложной ситуации с безопасностью, сообщает Kurier.

"Ожидаемый успех спасения жизни не имеет никакого разумного соотношения с риском для безопасности. В Турции растет агрессия между группировками. Говорят, что были перестрелки", - сказал подполковник Пьер Кугельвайс.

Это также подтвердил представитель вооруженных сил: "Чрезвычайное положение было объявлено на месте, потому что армия взяла под контроль определенные районы. У нас самих до сих пор не было никаких проблем с турецкими властями, и все наши солдаты чувствуют себя хорошо".

Австрийское подразделение вместе с многочисленными другими гуманитарными организациями находится в базовом лагере в турецкой провинции Хатай. Это своеобразный палаточный городок, созданный несколькими гуманитарными организациями.

Напомним, утром 11 февраля подтвержденное количество погибших в результате землетрясения в Турции превышало 20 600, вместе с погибшими в Сирии количество жертв землетрясения приблизилось к 24 тысячам.