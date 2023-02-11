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Кількість загиблих в результаті землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 25 тисяч

Субота, 11 лютого 2023, 17:19

Кількість загиблих в Туреччині в результаті сильних землетрусів, що сталися в понеділок, наблизилася до 22 000.

Про це заявив в суботу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише "Європейська правда" із посиланням на Daily Sabah.

За словами Ердогана, підтверджено, що 21 848 осіб загинули в результаті нещодавнього стихійного лиха, а 80 104 особи отримали поранення.

У сусідній Сирії через землетруси загинули близько 3553 осіб, пише ВВС, в результаті чого загальна кількість загиблих в обох країнах досягла 25 401.

Раніше повідомлялося, що у турецькому місті Газіантеп - одному з найбільш постраждалих внаслідок землетрусу - через 115 годин витягли з-під завалів живою вагітну жінку.

Нагадаємо, органи влади Туреччини після катастрофічного землетрусу почали процедури для запуску спецрозслідування з метою з’ясувати міру відповідальності за загибель людей забудовників, чиї об'єкти після поштовхів повністю обвалилися. 

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стихійні лиха Туреччина Сирія

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