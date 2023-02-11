Количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 25 тысяч

Количество погибших в Турции в результате сильных землетрясений, произошедших в понедельник, приблизилось к 22 000.

Об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

По словам Эрдогана, подтверждено, что 21 848 человек погибли в результате недавнего стихийного бедствия, а 80 104 человека получили ранения.

В соседней Сирии из-за землетрясений погибли около 3553 человек, пишет ВВС, в результате чего общее число погибших в обеих странах достигло 25 401.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Газиантеп - одном из наиболее пострадавших в результате землетрясения - через 115 часов вытащили из-под завалов живой беременную женщину.

Напомним, органы власти Турции после катастрофического землетрясения начали процедуры для запуска спецрасследования с целью выяснить меру ответственности за гибель людей застройщиков, чьи объекты после толчков полностью обвалились.