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Берлін: Європа повинна краще розподіляти прийом українських біженців

Неділя, 12 лютого 2023, 11:29

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що країни Європи повинні працювати над кращим розподілом українських біженців.

Про це вона сказала виданню Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, інші країни Європейського Союзу можуть зробити більше, щоб полегшити напругу в сусідів України, що прийняли велику кількість цивільних осіб, які тікали від вторгнення Росії.

"Особливо повинні відчути полегшення наші східноєвропейські сусіди. Наразі Польща прийняла понад 1,5 млн українських біженців, Іспанія – 160 тисяч. Так залишатися не може", - сказала Фезер.

Вона стверджувала, що потрібна краща координація, якщо триваючі російські атаки спричинять нову хвилю біженців, які прагнуть втекти від насильства.

Станом на початок 2023 року в Німеччині продовжують навчання близько 203 тисяч українських дітей, які втекли від війни.

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Німеччина міграційна криза

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