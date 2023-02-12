Берлин: Европа должна лучше распределять прием украинских беженцев

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер заявила, что страны Европы должны работать над лучшим распределением украинских беженцев.

Об этом она сказала изданию Bild am Sonntag, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, другие страны Европейского Союза могут сделать больше, чтобы облегчить напряжение у соседей Украины, принявших большое количество гражданских лиц, которые бежали от вторжения России.

"Особенно должны почувствовать облегчение наши восточноевропейские соседи. Сейчас Польша приняла более 1,5 млн украинских беженцев, Испания - 160 тысяч. Так оставаться не может", - сказала Фезер.

Она утверждала, что нужна лучшая координация, если продолжающиеся российские атаки вызовут новую волну беженцев, стремящихся убежать от насилия.

По состоянию на начало 2023 года в Германии продолжают обучение около 203 тысяч украинских детей, бежавших от войны.