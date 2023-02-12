Партія Шольца зазнала нищівної поразки на виборах у Берліні, але має шанс правити далі

На перевиборах до земельного парламенту Берліна тріумфувала опозиційна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), зробивши соціал демократів канцлера Олафа Шольца і чинного мера Берліна Франциски Гіффай аутсайдерами.

Про це свідчить прогноз ARD, пише "Європейська правда".

Берліну довелося проводити повторні вибори замість голосування, яке відбулося у вересні 2021 року, коли вибори проходили паралельно з федеральними. Тоді були проблеми у виборчому процесі, зокрема, були відсутні бюлетені. Конституційний суд землі Берлін визнав вибори недійсними та зобов’язав їх повторити. Нічого подібного в Німеччині на державному рівні ще не було.

Після голосування у неділю вперше за понад 20 років ХДС виграв у соціал-демократів і став найсильнішою політичною силою на земельних виборах у Берліні.

На повторних виборах до Палати представників ХДС на чолі з головним кандидатом Каєм Вегнером отримає, згідно з прогнозом, 27,5%. Порівняно з виборами 2021 року ХДС суттєво набрав підтримки – тоді він посів третє місце з 18%.

Згідно з прогнозом ARD, партія СДПН мера Франциски Гіффай має лише 18,5%. Таким чином вона побила свій негативний рекорд у 21,4% 2021 року.

"Зелені", які правлять у Берліні спільно з соціал-демократами, борються зі своїми союзниками за друге місце і отримують 18,5%, що приблизно відповідає рівню 2021 року.

"Ліві" мають 12,5%, "Альтернатива для Німеччини" - 9,0%. "Вільні демократи" можуть залишитись за бортом земельного парламенту, прогноз дає їм 4,5%.

Залишається незрозумілим, хто в майбутньому очолить владу в Берліні і в якій конфігурації. Для переможця виборів – ХДС – буде важко сформувати коаліцію. Хоча соціал-демократи Гіффай і не стали переможцями, математично вони разом із "Зеленими" та "Лівими" можуть сподіватися на більшість.

Беттіна Яраш, головна кандидатка від "Зелених", також може отримати шанс обійняти на посаду мера, якщо "Зелені" випередять соціал-демократів відповідно до офіційних результатів.